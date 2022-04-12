Москва, 12 апреля 2022, 10:27 — REGNUM Оперативно-тактическая авиация ВКС России уничтожила за сутки 32 украинских военных объекта, в том числе комплекс ПВО Бук-М1 и радиолокатор системы С-300. Об этом 12 апреля заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.