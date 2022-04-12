Пекин, 12 апреля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Идеологический антагонизм, межэтнические разногласия, секретные исследования опасных веществ сопутствуют внедрению американской «демократии», которое идёт с момента окончания Второй мировой войны. Через войны, в которых гибнут миллионы людей, Соединённые Штаты стараются сохранить гегемонию, пишет китайская газета Global Times («Хуаньцю шибао»).

Иван Шилов ИА REGNUM США

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России: ради прочного мира — трансляция»

Издание отмечает, что миру постепенно становится ясна роль США и НАТО в эскалации кризиса на Украине. Американцы держатся за статус сверхдержавы и борцов за демократию, но в реальности создают во всём мире серьёзные проблемы и провоцируют кризисы один за другим.

При этом США сеют идеологический антагонизм и межэтническую рознь — «чуму войны и ненависти», разрабатывают опасное биологическое оружие. Вашингтон — главный «распространитель яда», говорится в статье.

Так, авторы указывают на «биологические лаборатории», в том числе на Украине, которые финансирует Вашингтон. Эти объекты — их около 340 — есть в 30 странах мира. В основном это Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, Африка, периметр территории бывшего СССР.

История «маяка демократии» наполнена войнами и убийствами. За более чем 240 лет своего существования США только 16 лет жили без войн.

«Война стала для США важным инструментом сохранения собственной гегемонии», — указано в публикации.

За период с момента окончания Второй мировой войны и до 2001 года США инициировали 201 из 248 вооружённых конфликтов во всём мире, отмечают авторы статьи.

Читайте также: В Китае назвали Украину «разменной монетой» для США