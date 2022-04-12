Шри-Джаяварденепура-Котте, , 10:24 — REGNUM О приостановке выплат по всем внешним обязательствам Шри-Ланки объявило министерство финансов этого островного государства. Об этом 11 апреля говорится в сообщении ведомства.

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«Политикой министерства станет замораживание выплат по всем (внешним) долгам на определенный период времени для правильной реструктуризации этих обязательств в соответствии с поддержанной МВФ программой экономических преобразований», — указывается в нем.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля указ о введении чрезвычайного положения на территории Шри-Ланки был отменен президентом этой страны Готабая Раджапаксой.