Шебекинский район, Белгородская область, 12 апреля 2022, 10:27 — REGNUM Фотографией с места повреждения железнодорожных путей в Шебекинском горокруге поделился 12 апреля в соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ветка, на которой зафиксировано повреждение, использовалась для рельсового автобуса Белгород – Нежеголь.
Как сообщало ИА REGNUM, на месте работает следственно-оперативная группа, проводится доследственная проверка.
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