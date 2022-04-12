Шебекинский район, Белгородская область, , 10:27 — REGNUM Фотографией с места повреждения железнодорожных путей в Шебекинском горокруге поделился 12 апреля в соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Пути в Шебекинском горкруге Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Ветка, на которой зафиксировано повреждение, использовалась для рельсового автобуса Белгород – Нежеголь.

«Электричка остановлена на станции Разумное. Пассажиры добрались до места назначения на рейсовом автобусе. Уже организовано бесплатное автобусное сообщение, которое будет работать до момента восстановления железнодорожных путей. График движения автобусов такой же, как и у электрички. Ещё раз повторю: жертв и пострадавших нет», — написал губернатор в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, на месте работает следственно-оперативная группа, проводится доследственная проверка.

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