Шебекинский район, Белгородская область, 12 апреля, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Фотографией с места повреждения железнодорожных путей в Шебекинском горокруге поделился 12 апреля в соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Пути в Шебекинском горкруге

Ветка, на которой зафиксировано повреждение, использовалась для рельсового автобуса Белгород – Нежеголь.

«Электричка остановлена на станции Разумное. Пассажиры добрались до места назначения на рейсовом автобусе. Уже организовано бесплатное автобусное сообщение, которое будет работать до момента восстановления железнодорожных путей. График движения автобусов такой же, как и у электрички. Ещё раз повторю: жертв и пострадавших нет», — написал губернатор в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, на месте работает следственно-оперативная группа, проводится доследственная проверка.