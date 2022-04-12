Стокгольм, 12 апреля, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Бывшему политику от «Центристов» предъявлены обвинения в нарушении национальной безопасности Швеции. Сообщается, что мужчина также подозреваются в сборе военной информации и преследовании высокопоставленного военного и членов его семьи. Об этом 12 апреля сообщила радиостанция SR.

Швеция

«Мужчина ранее представлял «Центристов» на местном уровне, а теперь подозревается в том, что является частью сети, состоящей из людей, чрезмерно заинтересованных в сборе военной информации. В течение нескольких лет они собирали секретную информацию о военных объектах в Швеции и передавали ее», — пишут журналисты.

Отмечается, что одни члены данной группы лиц уже осуждены, а другие — ожидают приговора.

Более того, пишут журналисты, экс-политик, имя которого не называется, также преследовал высокопоставленного военного, поскольку считал, что тот якобы является секретным свидетелем, который давал показания против обвиняемых.