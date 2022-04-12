Москва, 12 апреля 2022, 10:21 — REGNUM Вооруженные силы России пресекли попытку украинских боевиков на заводе Ильича в Мариуполе выйти из окружения, сообщил 12 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, накануне, 11 апреля, в Мариуполе в темное время суток окруженные на территории завода им. Ильича остатки подразделений ВСУ предприняли безуспешную попытку вырваться из города.
Он также добавил, что уничтожено три украинских танка, пять боевых машин пехоты, семь автомобилей и до 50 человек личного состава ВСУ, еще 42 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и сдались в плен.