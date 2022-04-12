Москва, 12 апреля, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Вооруженные силы России пресекли попытку украинских боевиков на заводе Ильича в Мариуполе выйти из окружения, сообщил 12 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

По его словам, накануне, 11 апреля, в Мариуполе в темное время суток окруженные на территории завода им. Ильича остатки подразделений ВСУ предприняли безуспешную попытку вырваться из города.

«Группа украинских военнослужащих численностью до 100 человек на бронетехнике пыталась с боем прорваться с территории завода и покинуть город в северном направлении. Ударами авиации и артиллерии данная попытка прорыва была сорвана», — сказал Конашенков на брифинге.

Он также добавил, что уничтожено три украинских танка, пять боевых машин пехоты, семь автомобилей и до 50 человек личного состава ВСУ, еще 42 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и сдались в плен.