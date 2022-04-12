Рига, , 10:20 — REGNUM Несмотря на активный переход стран Северной Европы на безналичный расчет, в Латвии использование наличных денег сохранится в ближайшей перспективе. Об этом президент Банка Латвии Мартиньш Казакс заявил, выступая в парламенте страны.

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По сообщению местного портала bb. lv, Казакс объяснил сохранение наличности достижением важного для безопасности общества соглашения о доступности наличных денег. Он гарантировал, что Банк Латвии обеспечит, чтобы у общества была возможность выбора при расчетах.

В целом по стране остается около 900 банкоматов. Для их функционирования установлена норма сокращения числа банкоматов одним кредитным учреждением — не более чем на 5% в год. При этом расстояние от любого населенного пункта до банкомата не должно превышать 20 км.

В то же время глава Банка Латвии добавил, что наличные создают «головную боль» его организации из-за необходимости утилизации испорченных купюр или изъятия мелких монет.

Так, в 2021 году пришлось обработать более 122 млн единиц бумажных денег, из которых 10,3 миллиона (8,4%) были признаны негодными и уничтожены.

Также продолжается вывод из оборота 1−2-центовиков. Эти два номинала до сих пор составляют львиную долю выпущенных монет. Например, 2-центовиков напечатано для Латвии 114,1 млн монет, а 1-центовиков — 135,7 млн штук. Хотя в результате инфляции и повсеместного округления цен их ценность практически исчезла.