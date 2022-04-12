Севастополь, , 10:19 — REGNUM В ковид-стационары Севастополя за сутки госпитализирован 21 новый пациент, сообщили 12 апреля в департаменте здравоохранения города. Накануне, 11 апреля, в больницы попали 20 человек с коронавирусом.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Выписаны 26 пациентов. На данный момент в больницах находится 220 пациентов, из них 118 – с подтвержденным COVID-19», — уточнили в департаменте.

За сутки в регионе подтверждено 39 новых случаев заболевания COVID-19, это на 37 случаев меньше, чем накануне. Ещё два пациента стали жертвами инфекции.

С начала пандемии в Севастополе подтверждено 82 615 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 79 730 человек. Скончались 2 308 пациентов с COVID-19.