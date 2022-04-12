Горно-Алтайск, , 10:18 — REGNUM Более десяти туристических операторов уличили в предложении услуг, связанных с нарушением законодательства. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай.

Альпинисты

Как выяснилось, что компании предлагали туристам маршрут восхождения на гору Белуха Восточная, которой в одном месте проходит по территории Казахстана. При этом операторы не предупреждали клиентов, что они невольно могут стать нарушителями границы.

В связи с этим туроператорам направлены представления об устранении нарушений. За прошедший период две компании за подобные нарушения были оштрафованы на сумму более 800 тыс. рублей.

«В результате действий недобросовестных туроператоров к ответственности привлечено более 70 человек. Пограничное управление ФСБ России по Республике Алтай рекомендует гражданам быть внимательными при выборе туристического продукта», — отметили в ведомстве.