12 апреля 2022 | Время чтения 17 мин

Государственная поддержка нужна основным сельскохозяйственным товаропроизводителям — небольшим организациям, фермерам, крестьянским и личным подсобным хозяйствам, которые производят 50% и выше валовой продукции отрасли, обеспечивают конкурентные условия на аграрных и продовольственных рынках, сдерживают рост потребительских цен. Многоукладность сельскохозяйственного производства — основа обеспечения национальной, экономической и продовольственной безопасности страны, условие развития АПК

Дмитрий Хомяков, , 13:33 — REGNUM Мировые цены на продовольственные товары в марте текущего года резко выросли, достигнув максимального исторического уровня. Об этом сообщила в пятницу Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). Индекс продовольственных цен ФАО позволяет ежемесячно отслеживать колебания стоимости корзины наиболее ходовых продовольственных товаров в мире. В марте 2022 года среднее значение индекса составило 159,3 пункта, что на 12,6% выше значения февраля, когда оно достигло рекордного уровня с момента создания этого индекса в 1990 году.

Сельское хозяйство Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Значение Индекса цен на зерновые ФАО в марте оказалось на 17,1% выше, чем в феврале. Такая тенденция была обусловлена значительным ростом цен на пшеницу и все фуражные зерновые. В последние три года на долю Российской Федерации и Украины приходилось около 30% мирового экспорта пшеницы и 20% мирового экспорта кукурузы.

Не секрет, что в России посевная-2022 минимум на 20−45% дороже, чем в прошлом году. Цены выросли на всё — удобрения, семена, ГСМ, запасные части, саму технику, строительные материалы и т.д.

По оперативной информации Минсельхоза РФ на последнюю декаду марта текущего года. Посевную площадь планировали увеличить до 81,3 млн гектаров. Озимый клин снизился с 19,3 до 19,0 млн гектаров. Семян имеется 5,44 млн тонн при общей потребности в 5,48 млн тонн. Дизельного топлива приобретено до 230 тыс. тонн, в наличии с учетом переходящих запасов 710 тыс. тонн, при потребности 1900 тыс. тонн. Бензина 41 тыс. тонн, 110 тыс. тонн, при потребности 300 тыс. тонн, соответственно.

Минеральных удобрений приобретено свыше 1,4 млн тонн в действующем веществе (д. в.), в наличии свыше 2,0 млн тонн, при расчетной потребности не менее 4,7 млн тонн д. в.

Хорошо, если значительная часть необходимых селянам объемов была законтрактована и доставлена в хозяйства еще в конце прошлого года. Очевидно, что сейчас возникли сложности с закупкой агрохимикатов, семян и средств защиты растений. Раньше поставщики предоставляли рассрочку по платежам, а сейчас переходят на полную предоплату, меняют условия поставки уже законтрактованных объемов. Основной мерой государственной поддержки сельского хозяйства, которая может обеспечить устойчивость нашего агропромышленного сектора, по-прежнему остается льготное кредитование на пополнение основных и оборотных средств. Если сравнивать, то объем льготных займов кратно превышает любые субсидии. Насколько это оправдано? На наш взгляд, погектарная субсидия и выплата на литр реализованного молока или мяса — эффективный и прозрачный механизм с минимальным административным участием. Постоянство и индексирование выплат позволят составлять и реализовывать планы по развитию производства.

Дойка коровы (c) ИА REGNUM

На начало года ключевая ставка Центробанка составляла 9,5%. Обстановка стала менее предсказуемой и серьезно усложнилась начиная с 28 февраля 2022 года после поднятия до 20% годовых, с 11 апреля она опустилась до 17%. Коммерческие банки, избегая рисков, неохотно кредитуют селян. На дополнительное льготное кредитование для проведения весенних полевых работ, по нашим оценкам, понадобится еще до 35,0 млрд рублей к 10,4 млрд рублей, предусмотренных ранее. Это было частично, в объеме 25,0 млрд рублей, осуществлено.

Успешное проведение посевной в условиях санкций — вопрос обеспечения продовольственной безопасности РФ.

Есть случаи, когда производители комбикормов ограничивают их продажу на фоне возрастающего, а порой просто ажиотажного спроса. Аграрии, следя за динамикой цен, стараются сделать сверхнормативные запасы, и это можно понять. Заводы столкнулись с проблемой закупки компонентов для комбикорма на фоне антироссийских санкций, пытаются наладить поставки из Китая и Белоруссии. По мнению экспертов, это приведет к изменению характеристик и качества готового продукта. Большинство премиксов (микроэлементы, витамины, аминокислоты, кормовые ферменты (энзимы), пробиотики, пребиотики, вкусо-ароматические добавки, сорбенты токсинов и прочие составляющие) в России не производят, а объемы поставок на производство по некоторым видам ингредиентов измеряются килограммами, что усложняет процесс закупки и логистики. Но обойтись без них при составлении полноценных рецептов невозможно. Корма будут расходоваться зря, снизятся привесы и надои. Традиционные поставщики-импортеры практически перестали предлагать товары к поставке и однозначно требуют предварительную оплату с неопределенными сроками отгрузки. Опять одной из главных проблем на заводах считают отсутствие в необходимом объеме льготных кредитов, предоставляемых Минсельхозом РФ.

Несомненно, что агропроизводство интегрировано в экономику других стран, поэтому все происходящее отразится на себестоимости и рентабельности производства.

По данным гендиректора Petrova5Consulting Марины Петровой, стоимость комбикормов, доля которых в себестоимости свинины составляет порядка 50%, уже по итогам 2021 года показала рост на 21%. Произошло это из-за повышения стоимости сырьевой составляющей (соевый, подсолнечный, рапсовый шрот, зерновые, премиксы, витамины).

« Если в 2019 году себестоимость производства свинины в среднем составляла 65 рублей, то к концу 2021 года в связи с резким ростом цен на зерно, который может составлять до 65% себестоимости комбикорма, она возросла до 85 рублей », — сообщает Марина Петрова.

Некоторые оценки свидетельствуют, что внутреннее производство премиксов покрывает около 90% спроса, но компоненты для их производства по большей части закупаются за рубежом. Доля премиксов в себестоимости комбикормов составляет порядка 5−10% в зависимости от рецептуры. Средняя цена на российские премиксы в декабре 2021 года была на 64% выше показателя декабря 2020 года.

Линия производства и упаковки комбикорма Александр Погожев © ИА REGNUM

Заместить некоторые компоненты для комбикорма быстро не получится, поскольку в России либо не производятся равноценные аналоги, либо они значительно уступают зарубежным по качеству и эффективности. Замена на аналоги из дружественных стран займет определенное время, также потребуется корректировка рецептур комбикормов.

В создавшихся условиях оптимальной является ситуация полного импортозамещения по всем необходимым сырьевым компонентам, упаковочным решениям, оборудованию, программному обеспечению и т.д. Реализация таких комплексных программ потребует значительных инвестиций и времени. Опять возникает вопрос о стабильной и прозрачной государственной поддержке.

Благодаря заблаговременной закупке семян большинство регионов страны смогут избежать существенных проблем с посевным материалом перед началом весенних полевых работ. Вопросы возникают лишь по поставке отдельных гибридов из-за рубежа: сложности могут возникнуть с семенами сахарной свеклы, кукурузы и подсолнечника, где преобладает иностранная селекция.

Крупные международные компании всегда предлагают не только семена, а комплексные пакетные технологические решения. Отечественные агропроизводители, оценивая переход на отечественные сорта, опасаются, что он может привести к снижению будущих урожаев и снижению рентабельности производства.

За результаты селекционной и семеноводческой деятельности должен платить аграрий как выгодоприобретатель. Каждый сорт представляет собой интеллектуальную собственность. Напомним, что система сбора роялти, платежей за интеллектуальную собственность, должна была заработать еще в начале смены хозяйственного механизма после 1991 года. Государству следовало давно организовать эти условия, не требующие никаких затрат из бюджета. Вынужденный немедленный переход исключительно на семена отечественной селекции может привести к недобору урожаев и снижению валового производства. Этого нельзя допустить.

Отечественные производители пива обратились в Минсельхоз России с предложением разработать программу поддержки выращивания хмеля. Они опасаются перебоев с его импортом. Закупки составляют до 7,5 тыс. тонн хмеля в год в основном из Германии, Чехии и США. На российское сырье приходится только 2% необходимых объемов. На развитие своей сырьевой базы потребуются длительное время и значительные финансовые ресурсы. По прогнозам, в создавшейся ситуации серьезная нехватка хмеля может возникнуть в течение трех-четырех месяцев.

Такие примеры можно продолжить для птицеводства, животноводства, аквакультуры, производства средств защиты растений и т.д.

Птицефабрика

Премьер-министр Михаил Мишустин 7 марта текущего года, отчитываясь о работе правительства в Государственной думе, рассказал, как Россия будет противостоять в «самой настоящей экономической войне», но отметил, что «от голода точно не умрем». Наша страна с избытком обеспечивает себя зерном и растительным маслом, а еще рыбой и мясом, заверил премьер. По его словам, картофель, молоко и овощи в супермаркетах и на рынках также почти полностью от отечественных производителей. Он обозначил пять приоритетов на краткосрочную перспективу:

обеспечение бесперебойной деятельности предприятий;

расширение свободы предпринимательства внутри страны;

поддержка наиболее уязвимых категорий населения;

обеспечение насыщенности рынка товарами;

оказание секторальных мер поддержки.

Президент РФ Владимир Путин 5 апреля в режиме видеоконференции провёл совещание по вопросам развития агропромышленного, рыбохозяйственного комплексов и смежных с ними отраслей промышленности. Для этого потребуется кратно увеличить объёмы мелиорации, вовлечь в оборот новые сельскохозяйственные земли и нарастить интенсивность их использования за счёт внесения удобрений, широкой механизации, внедрения современных информационных технологий. И, конечно, необходимо повышать доступность кредитных ресурсов.

Приоритетной задачей станут поставки удобрений отечественным агропроизводителям. В ближайшее время будут приняты решения по лицензированию экспорта исходя из интересов РФ. На краткосрочные кредиты для инвестиций выделят не менее 153 млрд руб. (источник этих средств пока не назван). Также субсидии предусмотрят для увеличения производства сельхозтехники.

В заключение решено к середине лета скорректировать стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов с учетом мер господдержки. Отмечается, что ежегодный рост отрасли должен быть выше, чем рост экономики в целом.

Если взять статистику последних 22 лет, то численное значение индекса производства продукции многоукладного сельского хозяйства страны (по всем категориям хозяйств в сопоставимых ценах в процентах к предыдущему году) отражает очень неравномерную динамику развития отрасли. Оно колебалось от плюс 22,3% в 2011 году после предшествующего провала до минус 12,1% в 2010 году во время засухи. В кризисный пандемийный 2020 год индекс достиг плюс 2,0% на фоне снижения общероссийского ВВП на 3,0%. После самого высокого валового сбора зерна за всю историю РФ в 2017 году — плюс 2,9%, в благополучном 2018 году он пал до минус 0,2%.

Уборка пшеницы

Проблемы устойчивого развития аграрной отрасли очевидны. Большое влияние на него оказывают нерыночные факторы. Если под интенсификацией понимать больший выход продукции с единицы используемой площади сельскохозяйственных угодий и снижение ресурсоемкости ее получения (включая так называемый углеродный след), то следует оценить вклад различных факторов — природных, экономических, оптимизации управления — в результативность работы АПК России. В 2021 году агропроизводство снизилось, по предварительным данным, на 0,8% на фоне роста ВВП на 4,7%.

Предлагаемые сейчас правительством РФ меры находятся в известной парадигме. Принято решение запретить с 1 апреля текущего года экспорт многих видов семян, а также ввести квоты на экспорт подсолнечного масла и некоторых других продуктов. Главными целями провозглашены продовольственное самообеспечение, доступность продуктов и ограничение роста цен, а условием их достижения — максимальная независимость от внешних поставщиков.

В 1970 году доля аграрного сектора в валовом внутреннем продукте в текущих ценах составляла по РСФCP 17,0%, в 1991-м — 15,6%, при этом страна закупала продовольствие, детское питание и базовые промышленные товары. В РФ в 1992 году доля АПК — 14,2%, в 2000-м — 10,2%, а с 2010-го по настоящее время колеблется в районе 5−6%. Это самый высокий показатель среди стран «большой восьмерки». В XXI веке Россия успела пройти непростой путь от продовольственной зависимости к самостоятельности и возможности стать значимым участником глобального рынка этих товаров и сельскохозяйственного сырья. В 2021 году каждая восьмая тонна зерна на мировом рынке и каждая пятая тонна пшеницы — российские. Несмотря на очевидные достижения, не все старые проблемы аграрного сектора были решены, зато появились новые, отразившиеся на всех аспектах жизни людей в сельской местности.

Исходя из доли валовой продукции сельского хозяйства в ВВП, отрасль, при всей ее значимости для национальной безопасности, не сможет быть основным локомотивом роста всей экономики или сектором, который может обеспечить значительную дополнительную занятость и рост доходов населения.

Одним из важнейших экономических показателей уровня жизни на селе является средняя начисленная заработная плата в сельском хозяйстве. За 2020 год, по данным Росстата, её размер составил 34 770 рублей (67,7% от средней заработной платы в целом по стране). За период с января по декабрь 2021 года среднемесячная заработная плата в целом по стране составила 56 544,7 рубля, а по виду экономической деятельности «Сельское хозяйство» — 34 810, 9 рубляй (61,6% от средней заработной платы по РФ).

В 2020 году на сельские поселения приходилось 34,1% всех безработных при том, что удельный вес сельского населения составлял 25,34%. Число неучтённых сельских безработных достигает 1,6 млн человек и на 400 тыс. превышает количество зафиксированных по методологии Международной организации труда. На парламентских слушаниях в Государственной думе «О ходе реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», прошедших 23 марта 2022 года, отмечалось, что при полном учёте масштабы безработицы в сельских поселениях увеличиваются до 2,8 млн человек, а её уровень — до 14,9%.

Правительство РФ для зашиты внутреннего продовольственного рынка продолжает расширять ограничения экспорта сельскохозяйственной продукции. С 15 апреля текущего года вводится квота на экспорт подсолнечного масла в объеме 1,5 млн т, а с 1 апреля введен запрет на поставки за рубеж подсолнечника и рапса. Квоты на экспорт шрота будут в объеме 700 тыс. т.

Масло растительное Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Вводимые квоты на масло и шрот будут действовать по 31 августа 2022 года. Запрет на экспорт подсолнечника и рапса также будет действовать по 31 августа. Дополнительно предлагается ограничить число пунктов пропуска, через которые возможно будет вывозить продукцию.

Стране не грозит продовольственный кризис, но что будет с экономической доступностью продуктов для домохозяйств? Все ли смогут позволить себе покупать продукты должного качества? Сохранится ли уровень потребления мяса и рыбы, овощей и фруктов? Как будет обеспечено здоровое питание населения?

Согласно Росстату, рост цен за март стал максимальным с января 1999 года, когда цены выросли на 8,38%, но затем месячная инфляция не превышала 4,1%. Среди заметно подорожавших продуктов была названа и капуста белокочанная — в среднем цены на нее выросли на 39,8%.

Так, в марте инфляция разогналась до 7,61% к февралю после 1,17% в феврале и 0,99% в январе. За январь–март 2022 года цены в России выросли на 9,95%. Продовольственные товары в марте подскочили в цене на 6,73%, а в годовом выражении — на 17,99%, непродовольственные — на 11,25% (20,34%), услуги — на 3,99% (9,94%).

В годовом выражении инфляция в РФ в марте ускорилась до 16,69% (максимум с марта 2015 года) с 9,15% в феврале, 8,73% в январе и с 8,39% в декабре 2021 года.

В марте плодоовощная продукция в среднем подорожала на 14,22%: лук репчатый — на 50,1%, бананы — на 31,5%, морковь — 29,5%, помидоры — 27,4%, свекла — 24,7%, груши — 21,7%, виноград — 14,9%. Сахарный песок в марте стал дороже на 44,0%, соль — на 14,2%

Новая стратегия развития отечественного АПК могла бы включать следующие позиции. Первое — существенное увеличение инвестиционной активности и уровня государственной поддержки. Сельское хозяйство — крайне уязвимая отрасль экономики, имеющая высокие производственные риски. В таких условиях без льготного финансирования сложно выжить даже крупным агропромышленным холдингам, которые и так получают сегодня свыше 90% всего объема средств государственной поддержки. Второе — организация системы масштабной постоянной закупки государством сельскохозяйственной продукции и предложения ее переработчикам по регулируемым ценам. Аналогом является единая сельскохозяйственная политика ЕС, обеспечивающая долгосрочную стабильность на потребительском рынке этих стран. На поддержку аграрного сектора там ежегодно расходуется не менее трети общего бюджета союза.

Ферма в Германии pxhere.com

Счетная палата РФ проверила эффективность существующих мер господдержки сектора АПК, а 31 марта текущего года на ее сайте были опубликованы документы. По мнению аудиторов, в условиях санкций и ситуации с продовольствием в мире целесообразно наращивать эффективность государственной поддержки, но вместе с тем уменьшать налоговое давление на отрасль, снимать излишнее административные барьеры, сокращать количество контрольно-надзорных мероприятий.

Аудиторы считают малоэффективной существующую систему субсидирования аграриев и выступают за ее оптимизацию. С 2017 года Минсельхоз РФ начал работу по уменьшению общего количества субсидий, предоставляемых регионам. В 2020 году работа по трансформации была продолжена. В частности, три ранее предоставляемые субсидии (на оказание несвязанной поддержки, повышение продуктивности в молочном скотоводстве и единая субсидия) консолидированы в две — компенсирующую и стимулирующую. Получилось, что они в основном направлены на возмещение одних и тех же производственных затрат.

Есть системные нарушения в части расчета размера субсидий. Льготы предоставляются даже аграриям, в отношении которых есть основания для отказа. Средства грантовой поддержки используются с нарушением требований и принятых обязательств.

Минсельхоз РФ «ненадлежащим образом выполняет полномочия по распределению и предоставлению регионам отдельных субсидий». «Ряд действующих механизмов предоставления субсидий требует корректировки, в том числе в части обеспечения равного доступа к государственной поддержке разных сельхозпроизводителей».

Эффект от государственных субсидий остается низким, при том что пользуется ими значительное количество регионов. К примеру, из 61 региона, получившего субсидии по валовому сбору картофеля, выполнили показатели только в половине субъектов. Показатели по сбору масличных культур выполнили лишь в 13 регионах, а субсидии на это получили в 38. При этом 74 субъекта РФ получили поддержку для посева зерновых, зернобобовых, масличных и кормовых культур, однако выполнили установленные показатели лишь в 29 регионах. 77 регионов получили господдержку в производстве молока, но достигли установленных показателей только в 16.

В целом на долю компенсирующей и стимулирующей субсидий в 2020 и 2021 годах приходился наибольший объем финансирования межбюджетных трансфертов: 61,4 млрд рублей и 53,6 млрд рублей соответственно.

Молочная ферма

Как уже говорилось, механизм поддержки «компенсирующей» и «стимулирующей» субсидий является нововведением 2020 года, консолидирующим ранее разрозненные меры поддержки Госпрограммы развития сельского хозяйства. Отметим, что с 2017 года общие абсолютные объемы господдержки не увеличивались, а с учетом инфляции — уменьшались. При этом ее механизмы и сам набор мер менялись последние пять лет ежегодно. Как для Минсельхоза РФ, так и для регионов 2020 год вновь стал «пилотным».

По уточненной бюджетной росписи в 2020 году на Госпрограмму развития АПК были направлены бюджетные ассигнования в сумме 272 млрд рублей. Государственная поддержка, внимание и помощь нужны основным сельскохозяйственным товаропроизводителям: небольшим организациям, фермерам, крестьянским и личным подсобным хозяйствам. Ведь именно они в России, по ряду оценок, производят 50% и выше валовой продукции отрасли. Они обеспечивают конкурентные условия на аграрных и продовольственных рынках, сдерживают рост потребительских цен. Сохранение многоукладности сельскохозяйственного производства является основой обеспечения национальной, экономической и продовольственной безопасности страны, залогом устойчивого развития АПК.

Поэтому необходимо объективно оценить итоги и эффективность существующей системы мер государственной поддержки российских аграриев, найти возможность ее существенного расширения, обеспечив стабильный и долгосрочный механизм реализации с учетом новых обстоятельств и геополитической реальности.