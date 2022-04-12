Биробиджан, 12 апреля, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Подписано распоряжение о выделении части средств, которые обещали перечислить Еврейской автономии на улучшение ситуации в сфере здравоохранения. Регион получит более 109 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля в пресс-службе правительства области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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Общая сумма поддержки медучреждений регионов России составит 35 млрд рублей. Деньги выделили из резерва фонда обязательного медицинского страхования.

«Нам важно, чтобы жителям Еврейской автономной области оказывалась качественная медицинская помощь. Здоровье населения находится на особом контроле федеральных властей. Предоставленная поддержка — прямое тому подтверждение. Средства будут использованы по назначению и будут направлены на повышение качества оказания медицинской помощи в нашей области», — подчеркнул губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн.

Как сообщало ИА REGNUM, на первом этапе Еврейской автономии обещали выделить 150 млн рублей на 2022−2023 годы. Деньги направят на улучшение материально-технической базы областной больницы и развитие в регионе скорой медицинской помощи.