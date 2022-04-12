Омск, 12 апреля, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Более 3 тысяч писем отправили юные жители Омской области российским военнослужащим, участвующим в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 апреля в правительстве региона.

Оmskportal.ru Омские школьники пишут письма российским военнослужащим

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За последнюю неделю в рамках патриотической акции «Письмо солдату» военнослужащим передали более 1,5 тысячи писем от омских детей. Всего с начала акции передано более 3 тысяч писем.

К написанию посланий в регионе присоединились юнармейцы, воспитанники военно-патриотических клубов, неравнодушные школьники. Юные омичи пишут солдатам слова поддержки, прикладывают свои рисунки.

Как сообщало ИА REGNUM, дети из Новосибирской области в рамках акции «Письмо солдату» передали военнослужащим почти 2000 писем.

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