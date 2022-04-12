Уфа, 12 апреля, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Сотрудники прокуратуры Уфы добились отмены разрешения на разработку земли под сквером в центре города. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Уфа

В ходе проверки сотрудники уфимской прокуратуры установили, что постановлением главы администрации города ООО «Дом искусств» было разрешено разработать проекты планировки и межевания территории, ограниченной улицами Достоевского, Кирова, Ленина и Крупской.

Отмечается, что данный документ не содержал информацию о расположении части территории в рекреационной зоне, установленной генеральным планом города.

«Предусматривалась возможность планирования объектов строительства в существующем сквере и на территории соседнего квартала, что в дальнейшем могло повлечь нарушение прав его жителей», — сообщает пресс-служба.

В результате прокурор Уфы внес в адрес главы городской администрации представление, по результатам рассмотрения которого данное постановление было отменено.

Ранее после протеста прокуратуры администрация города отменила проект планировки территории, которым было предусмотрено возведение трёх многоквартирных жилых домов от 20 до 30 этажей возле парка им. И. Якутова.