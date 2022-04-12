Донецк, , 10:16 — REGNUM В освобождённом от киевских боевиков населенном пункте Волноваха в Донецкой Народной Республике (ДНР) планируется восстановить в общей сложности 133 объекта. Об этом 11 апреля рассказал директор департамента развития строительной отрасли министерства строительства (минстрой) ДНР Руслан Теряев.

Волноваха, больница © ИА REGNUM

«Совместно с администрацией населенного пункта Волноваха проработан вопрос первоочередности восстановления объектов. Помимо площадки под строительство новых домов, сейчас проводятся мероприятия по техническому обследованию объектов, к восстановлению которых планируется приступить в самое ближайшее время», — приводит его слова пресс-служба минстроя республики.

Также Теряев уточнил, что больше всего разрушений в ходе боевых действий получили кровля и остекление, а также разрушены плиты перекрытия и добавил, что, тем не менее, указанные объекты можно восстановить.

«Среди них 77 многоквартирных жилых домов и 56 объектов социального назначения», — отметил представитель минстроя ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние 24 часа на территории ДНР, которая была освобождена от киевских боевиков, медицинскую помощь получили 19 мирных жителей, раненых при обстрелах со стороны украинских формирований.