Таллин, 12 апреля, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Цена планируемого во втором по населению городе Эстонии Тарту культурного центра выросла с 60 млн до 100 млн евро, стоимость не будет окончательной. Об этом рассказало эстонское гостелевидение ETV в своем репортаже.

МАММ / МДФ Университетская библиотека. Эстонская ССР, г. Тарту. 1972

Сообщается, что центр внесен в список объектов культуры государственной важности и будет построен на средства госбюджета. План должен быть готов к началу нынешнего лета, однако взрывной рост расходов на его проектирование и будущее строительство уже вызывают вопросы.

«Главные «якоря» будущего культурного центра — Тартуский художественный музей и городская библиотека, к которым мы хотим добавить немного культурных и продовольственных предприятий», — рассказала проектный руководитель Эло Кийвет.

Площадь будущего центра должна составить около 21 000 квадратных метров. Сегодня, однако, размеры здания планируют уменьшить. «Мы хотели бы воспользоваться деньгами разумно, поскольку понимаем, что сумма очень большая, и условия вокруг сильно изменились. Мы хотим построить центр, но не хотим чрезмерных трат», — пояснила Кийвет.

Кроме того, продолжается дискуссия о необходимости возведения подземной парковки под комплексом зданий.

Представители мэрии Тарту выступили против строительства подземной парковки, уверяя, что необходимые 200−300 парковочных мест можно будет найти в окрестностях будущего центра. С другой стороны, заведующий отделом городского имущества Куннар Юргенсон признал, что сегодня у города нет договоренности с частным сектором о возможности использования их парковочных мест.

Тарту — второй по населению город Эстонии, «студенческая столица» страны. Здесь расположен крупнейший в странах Прибалтики Тартуский университет.