Барнаул, 12 апреля, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2021 году в РФ было отремонтировано более 16,5 тысяч километров дорог. Этому способствовало, в том числе, заблаговременное проведение аукционов по выбору подрядных организаций, что дало возможность многим регионам досрочно приступить к дорожным работам ― ещё в начале марта.

Светлана Шаповалова Дороги в Барнауле. Ул. Малахова

Одним из ключевых условий успешной реализации национального проекта является обеспечение своевременной контрактации объектов, — отметил начальник отдела дорожного хозяйства Министерства транспорта Алтайского краяНиколай Даскин.

О полной контрактации объектов нацпроекта известили власти Барнаула, где запланированы строительно-ремонтные работы на 19 участках дорог. Как пояснили в пресс-центре городской мэрии, на все дорожные объекты, ремонт и строительство которых предусмотрен в 2022 году, определены подрядчики.

Согласно контракту, до 1 октября будет обновлен целый ряд значимых участков дорог в самом густонаселённом районе краевого центра — Индустриальном. В ходе работ предусмотрено фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, восстановление основания дорожной одежды, устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия, ремонт тротуаров, установка бордюрного камня и поребрика.

Помимо этого, летом 2022 работы будут продолжены работы по укладке дорожного полотна на одной из основных городских магистралей — Змеиногорском тракте (от ул. Горнолыжной до Южного тракта). На данном объекте в прошлом году дорожники уже выполнили 80% работ.

«Нет опасения, что намеченные планы будут выполнены. Опыт прошлых лет, в том числе, при ограничениях, связанных с коронавирусом это показывает. Объемы работ действительно впечатляют. С каждым годом их становится больше. Подрядные организации, которые выигрывают конкурсы на данные виды работ, уже доказали свою эффективность на территории города Барнаула», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заместитель председателя Барнаульской городской Думы Сергей Струченко («Единая Россия»).

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», к 2030 году в 105 городских агломерациях доля дорог, соответствующих нормативам по качеству, должна вырасти вдвое (с 42 до 85%), а дорог регионального значения — с 43,1% до 60%.

В 2022 году благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», в Алтайском крае приведут в нормативное состояние 78% дорог городских агломераций и 44,8% объектов регионального значения.