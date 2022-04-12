Ярославль, , 10:24 — REGNUM Аварийный трамвайный переезд на перекрестке улиц Урицкого и Блюхера в Дзержинском районе города отремонтируют по гарантии. Об этом на общегородском совещании в мэрии заявил директор «ПАТП-1» (управляющая компания «Яргорэлектротранса») Сергей Завьялов.

Разбитый трамвайный переезд Yarnews.net

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на состояние переездов пожаловались сами жители. Их ремонтом в 2020 году занималось юридическое бюро «Ордер», впоследствии скандально известное ГК «Маист».

12 марта проблему поднял сопредседатель регионального штаба «Общероссийского народного фронта» Анатолий Упадышев.

«Не могу не поднять вопрос по поводу трамвайных переездов. Сам вчера выезжал — Урицкого и Блюхера. Практически, для легкового транспорта данный переезд крайне затруднён. Легковая машина при нас оторвала задний бампер, переезжая данный переезд», — рассказал общественник.

В ответ руководитель «Яргорэлектротранса» Сергей Завьялов заявил, что пока что переезд подсыпали крошкой, ремонт планируется провести в рамках гарантии. Судя по всему, им займётся ГК «Маист», которое подало заявление на банкротство. Сам директор автотранспортного предприятия название подрядчика вспомнить не смог.

«Блюхера-Урицкого мы засыпали крошкой, потому что погода не позволяет и ещё асфальтовые заводы у нас не запустились. Он у нас в плане по гарантии, три переезда есть аварийных, мы их подсыпаем каждые три дня. Этот переезд делала фирма, которая обанкротилась, не помню, как она называется, там Светлана. Но, в любом случае, суд присудил ей сделать переезды. Там штрафные санкции хорошие. Она на меня уже вышла и сказала, что в течение 10−12 дней эти переезды будут сделаны», — заявил Сергей Завьялов.

Мэр города Владимир Волков попросил директора департамента городского хозяйства Ярослава Овчарова, совместно с Завьяловым, выехать на место и ещё раз проверить состояние переезда.

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