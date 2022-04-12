Ярославль, 12 апреля 2022, 10:24 — REGNUM Аварийный трамвайный переезд на перекрестке улиц Урицкого и Блюхера в Дзержинском районе города отремонтируют по гарантии. Об этом на общегородском совещании в мэрии заявил директор «ПАТП-1» (управляющая компания «Яргорэлектротранса») Сергей Завьялов.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на состояние переездов пожаловались сами жители. Их ремонтом в 2020 году занималось юридическое бюро «Ордер», впоследствии скандально известное ГК «Маист».
12 марта проблему поднял сопредседатель регионального штаба «Общероссийского народного фронта» Анатолий Упадышев.
В ответ руководитель «Яргорэлектротранса» Сергей Завьялов заявил, что пока что переезд подсыпали крошкой, ремонт планируется провести в рамках гарантии. Судя по всему, им займётся ГК «Маист», которое подало заявление на банкротство. Сам директор автотранспортного предприятия название подрядчика вспомнить не смог.
Мэр города Владимир Волков попросил директора департамента городского хозяйства Ярослава Овчарова, совместно с Завьяловым, выехать на место и ещё раз проверить состояние переезда.
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