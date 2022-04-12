Москва, 12 апреля, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Пятый пакет санкций Евросоюза против России ввёл ограничения на использование российскими гражданами криптовалютных кошельков, пишет «КоммерсантЪ».

Криптовалюта

Согласно новым санкциям, в юрисдикциях ЕС и Швейцарии в криптокошельках граждан РФ может быть не более €10 тыс. Ранее ЕС запретил держать на банковских счетах в странах-участницах более €100 тыс.

При этом популярные среди россиян юрисдикции — ОАЭ и Турция — не торопятся вводить санкции. Одним из вариантов для криптоинвесторов является хранение цифровых активов в кошельках Ledger и Trezor, где не отслеживается принадлежности к стране.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о судьбе криптовалюты в России в современных условиях является противоречивым.

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