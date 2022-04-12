Донецк, 12 апреля, 2022, 10:22 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике за прошедшие сутки медицинскую помощь оказали 24 мирным жителям, сообщили 12 апреля в пресс-службе Минздрава ДНР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Скорая медицинская помощь

«Всего за указанный период (с 09.00 11 апреля до 09.00 12 апреля) на всей территории Донецкой народной республики медицинская помощь оказана 24 раненым мирным жителям», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние 24 часа на территории Донецкой Народной Республики, которая была освобождена от киевских боевиков, медицинскую помощь получили 19 мирных жителей, раненых при обстрелах со стороны украинских формирований.