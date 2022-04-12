Новосибирск, , 10:12 — REGNUM В Новосибирской области вынесен приговор по уголовному делу о незаконной рубке лесных насаждений. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Незаконная рубка леса МВД по Бурятии

Дело было возбуждено в отношении 46-летнего жителя Куйбышева, уточнили в ведомстве.

Установлено, что с начала сентября по 27 октября 2020 года мужчина срубил на территории Михайловского лесохозяйственного участка без разрешения 143 березы общим объёмом почти 137 куб. м. Ущерб составил более 830 тыс. рублей.

Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы (условно с испытательным сроком 2 года). Также в полном объеме был удовлетворён иск о взыскании материального ущерба.