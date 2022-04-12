Хабаровск, , 10:20 — REGNUM В Хабаровске вечером 11 апреля в районе жилого дома местный житель, находившийся за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

ДТП Imbecillsallad

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38-летний водитель на автомобиле Mazda, не убедившись в безопасности маневра, сбил стоявшего на дороге несовершеннолетнего мальчика, после чего попытался скрыться с места аварии, но был задержан сотрудниками ГИБДД.

Ребёнка увезли в больницу с подозрением на перелом челюсти.

Проводится процессуальная проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, министр промышленности, предпринимательства и торговли Косово Розета Хайдари 10 апреля сбила ребенка. Несовершеннолетний жив.