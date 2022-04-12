В Хабаровске пьяный водитель наехал на ребёнка
Хабаровск, 12 апреля, 2022, 10:20 — ИА Регнум. В Хабаровске вечером 11 апреля в районе жилого дома местный житель, находившийся за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.
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38-летний водитель на автомобиле Mazda, не убедившись в безопасности маневра, сбил стоявшего на дороге несовершеннолетнего мальчика, после чего попытался скрыться с места аварии, но был задержан сотрудниками ГИБДД.
Ребёнка увезли в больницу с подозрением на перелом челюсти.
Проводится процессуальная проверка.
Как сообщало ИА REGNUM, министр промышленности, предпринимательства и торговли КосовоРозета Хайдари 10 апреля сбила ребенка. Несовершеннолетний жив.