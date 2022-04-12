В Оренбургской области завершились учения ракетных комплексов «Искандер-М»
Оренбург, 12 апреля, 2022, 10:11 — ИА Регнум. В Оренбургской области 11 апреля завершились тактические учения ракетного соединения общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), на вооружении которого стоят комплексы «Искандер-М». Об этом сообщает пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны РФ.
В ходе учений военнослужащие обеспечили выдвижение комплексов в назначенные районы, где выполнили инженерное оборудование и маскировку ракетных позиций на неподготовленной местности.
В сообщении отмечается, что высокая точность ракетных ударов в значительной степени обеспечивалась операторами разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Орлан-10», которые корректировали поражение целей.
В учениях было задействовано более 200 военнослужащих, а также до 30 единиц военной и специальной техники.
Как сообщало ИА REGNUM, на одном из полигонов в Калининградской области прошли учения ракетчиков береговых соединений Балтийского флота по уничтожению критически важных объектов условного противника.