Оренбург, 12 апреля, 2022, 10:11 — ИА Регнум. В Оренбургской области 11 апреля завершились тактические учения ракетного соединения общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), на вооружении которого стоят комплексы «Искандер-М». Об этом сообщает пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны РФ.

Mil.ru Ракетный комплекс «Искандер»

В ходе учений военнослужащие обеспечили выдвижение комплексов в назначенные районы, где выполнили инженерное оборудование и маскировку ракетных позиций на неподготовленной местности.

пресс-служба ЦВО «После развёртывания расчёты выполнили электронные пуски ракет и уничтожили объекты, имитирующие командный пункт противника и его укреплённые позиции».

В сообщении отмечается, что высокая точность ракетных ударов в значительной степени обеспечивалась операторами разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Орлан-10», которые корректировали поражение целей.

В учениях было задействовано более 200 военнослужащих, а также до 30 единиц военной и специальной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, на одном из полигонов в Калининградской области прошли учения ракетчиков береговых соединений Балтийского флота по уничтожению критически важных объектов условного противника.