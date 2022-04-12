Брюссель, 12 апреля, 2022, 10:10 — ИА Регнум. В результате санкций против России мировой рынок может потерять около 7 млн баррелей российской нефти в день. Таким образом, может произойти одно из самых серьёзных потрясений с поставками нефти за всю историю. Об этом на встрече с официальными лицами Евросоюза предупредил генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Баркиндо, передаёт агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

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При этом он подчеркнул, что утраченные объёмы российской нефти, поставляемой в страны ЕС, невозможно будет компенсировать.

«Учитывая текущий прогноз по спросу, было бы почти невозможно компенсировать потерю объёмов такого масштаба», — указал Баркиндо.

Генеральный секретарь ОПЕК считает, даже если организация задействует резервные производственные мощности, чтобы помочь ЕС справиться с кризисом, это не исправит ситуацию.

Он также добавил, что текущая волатильность на нефтяном рынке вызвана нефундаментальными факторами и находится абсолютно вне контроля картеля. По его словам, ЕС нужно продвигать реалистичный подход к энергопереходу.

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Как сообщало ИА REGNUM, Европейский союз в рамках пятого пакета антироссийский санкций вводит полный запрет на импорт угля из России. США и Великобритания решили запретить импорт российской нефти, газа и других энергоносителей. В ЕС сейчас обсуждают полное эмбарго на нефть и газ из России.