Москва, 12 апреля, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Мемориалы советским воинам приводят в порядок в преддверии Дня Победы военнослужащие и сотрудники Росгвардии в освобождённых от националистов населённых пунктах Херсонской области Украины. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии 12 апреля.

Пресс-служба Росгвардии Росгвардейцы приводят в порядок воинские мемориалы в Херсонской области

Росгвардейцы благоустраивают мемориалы и памятники, наводят порядок на братских могилах и в местах захоронения советских воинов, погибших в борьбе с фашистами. При этом, отмечают военнослужащие, во многих населенных пунктах в Херсонской области мемориалы находятся в хорошем состоянии. Местные жители, несмотря на угрозы националистов, ухаживали за памятниками советским воинам.

Так, в одном из поселков Херсонской области мемориал в память о павших солдатах и офицерах в годы Великой Отечественной войны был установлен в 1972 году. На нем высечены имена 87 бойцов и командиров, погибших при освобождении этого поселка от фашистов. Все они перечислены в учетной карточке, найденной в местном архиве. Местные жители сохранили память о воинах-освободителях.

Отметим, что в преддверии 9 Мая Росгвардия проведёт масштабную акцию по благоустройству захоронений советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, во всех населённых пунктах Украины, где выполняют служебные задачи военнослужащие и сотрудники Росгвардии.