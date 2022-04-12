Пенза, 12 апреля, 2022, 10:25 — ИА Регнум. В Пензе дали старт третьему сезону международной акции «Сад памяти», целью которой является посадка 27 млн деревьев в честь погибших в годы Великой Отечественной войны. В понедельник, 11 апреля, в сквере «Октябрьский» представителями региональных молодежных и ветеранских организаций были высажены липы, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Pnzreg.ru Участники акции «Сад памяти» в Пензе

В акции также приняли участие прибывшие в регион жители Донецкой народной республики.

«Мы приехали в Пензу, чтобы защитить своих детей от ужаса неонацизма, свирепствующего на Украине. Мы принимаем участие в акции и сажаем деревья в память о каждом солдате из России и народного ополчения Донбасса, защищавшем наше мирное небо», — сказала одна из жительниц ДНР.

В этом году деревья высадят во всех регионах России, в ряде зарубежных стран, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.

Как сообщало ИА REGNUM, первый миллион деревьев появился на карте проекта «Сад памяти» через три недели после старта.

Читайте также: Участники международной акции «Сад памяти» высадили миллионное дерево