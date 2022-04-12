Таллин, 12 апреля, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Запрет Евросоюза на въезд российских и белорусских грузовых автомобилей может привести к «зеркальным мерам» России и, как следствие, к серьезным последствиям для эстонских автоперевозчиков. Об этом эстонcкому гостелевидению ETV сообщило руководство предприятия Narva Auto.

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Так, в фирме порядка 50 водителей, а ее деятельность прямо связана с перевозками различных грузов в Россию и из России. Запрет на такие перевозки может поставить крест на деятельности компании.

«Может оказаться так, что будет зеркальное отражение санкций со стороны России и тогда мы вообще остановимся. Если это случится, то я не представляю, что нам делать», — сообщил председатель правления AS Narva Auto Николай Бурдаков.

Он назвал «губительной вещью» прекращение автотранзитного движения на эстоно-российской границе. По данным Бурдакова, в Нарве, помимо их предприятия, есть еще порядка 50 различных маленьких компаний, которые занимаются грузоперевозками в направлении России.

Их будущее также напрямую зависит от возможных контрсанкций со стороны России, уверен Бурдаков.