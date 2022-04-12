Брянск, 12 апреля, 2022, 10:13 — ИА Регнум. В Брянской области за последние сутки выписаны после лечения 37 ковид-пациентов. сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля в региональном оперативном штабе. Госпитализированы с диагнозом COVID-19 четыре человека.

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С начала пандемии в Брянской области коронавирус выявлен у 159 809 жителей. Завершили лечение выздоровлением 154 573 человека. Лаборатории региона проверили 1 743 605 тестов на COVID-19.

От осложнений при инфекции скончались 3 882 пациента, в том числе восемь летальных исходов зарегистрировано за минувшие сутки.