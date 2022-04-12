Новосибирск, , 10:06 — REGNUM Жительнице Новосибирской области вынесен приговор за истязание и жестокое отношение к своему ребёнку. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Жестокое обращение с детьми Pixabay.com

«Уголовное дело было возбуждено по результатам проведённой проверки по информации из СМИ, ход и результаты которой были поставлены на контроль председателем СК России Александром Бастрыкиным в центральном аппарате ведомства», — уточнили в ведомстве.

Установлено, что женщина проживала в городе Болотное вместе с малолетней дочерью. С июля по сентябрь 2021 года она, считая, что это воспитанием дочери, систематически избивала и унижала ребёнка. Кроме того, она жестоко обращалась с дочерью и не интересовалась её здоровьем.

Суд приговорил её к лишению свободы сроком на четыре года (условно с испытательным сроком 3 года).