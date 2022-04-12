Москва, , 10:05 — REGNUM Представители онлайн-кинотеатра PREMIER назвали дату премьеры второго сезона популярного сериала «Эпидемия». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля сообщают в пресс-службе сервиса.

Кадр из второго сезона «Эпидемии» Пресс-служба PREMIER

Первый эпизод второго сезона выйдет 21 апреля 2022 эксклюзивно на PREMIER. Добавим, что производством шоу занимается кинокомпания 1-2-3 Production.

ИА REGNUM напоминает, что «Эпидемия» — это экранизация книги Яны Вагнер «Вангозеро». Сериал рассказывает о группе людей, которая пытается сбежать из охваченной таинственным вирусом Москвы.

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