Москва, 12 апреля, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Представители онлайн-кинотеатра PREMIER назвали дату премьеры второго сезона популярного сериала «Эпидемия». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля сообщают в пресс-службе сервиса.

Пресс-служба PREMIER Кадр из второго сезона «Эпидемии»

Первый эпизод второго сезона выйдет 21 апреля 2022 эксклюзивно на PREMIER. Добавим, что производством шоу занимается кинокомпания 1-2-3 Production.

ИА REGNUM напоминает, что «Эпидемия» — это экранизация книги Яны Вагнер «Вангозеро». Сериал рассказывает о группе людей, которая пытается сбежать из охваченной таинственным вирусом Москвы.