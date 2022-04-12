Париж, , 10:05 — REGNUM Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, прошедшая во второй тур президентских выборов, приняла решение сменить слоган своей предвыборной кампании, передает BFM TV.

Марин Ле Пен Иван Шилов © ИА REGNUM

Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен выбрала новый слоган. На новом предвыборном плакате для второго тура появится новый слоган, а имя и фамилию с плакатов кандидат стерла. Теперь новый слоган звучит: «Для всех французов».

В первом туре выборов лозунгом Марин Ле Пен было: «Государственная женщина».

Во втором туре выборов президента, который состоится 24 апреля, Марин Ле Пен будет соперничать с Эммануэлем Макроном.

Как сообщало ИА REGNUM, через два дня после выхода во второй тур президентских выборов во Франции уходящий президент отправился с визитом в регион Гранд-Эст.

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