Париж, 12 апреля, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, прошедшая во второй тур президентских выборов, приняла решение сменить слоган своей предвыборной кампании, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Марин Ле Пен

Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен выбрала новый слоган. На новом предвыборном плакате для второго тура появится новый слоган, а имя и фамилию с плакатов кандидат стерла. Теперь новый слоган звучит: «Для всех французов».

В первом туре выборов лозунгом Марин Ле Пен было: «Государственная женщина».

Во втором туре выборов президента, который состоится 24 апреля, Марин Ле Пен будет соперничать с Эммануэлем Макроном.

Как сообщало ИА REGNUM, через два дня после выхода во второй тур президентских выборов во Франции уходящий президент отправился с визитом в регион Гранд-Эст.