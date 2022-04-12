Таллин, 12 апреля, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Правительственная коалиция Эстонии в лице правящей Реформистской и Центристской партий определилась с основными пунктами дополнительного бюджета 2022 года. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR.

ИА REGNUM Эстония

Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус сообщила, что рассчитывает на его утверждение правительством и передачу в парламент до конца апреля.

Размер дополнительного бюджета еще точно не решен, речь идет о разбросе от 600 до 800 млн евро. «Есть еще детали, которые будут уточняться, поэтому об окончательных цифрах говорить пока рано», — отметила министр.

Главный вопрос — выделение денег на строительство СПГ-терминала. Расходы, связанные с энергетической безопасностью, составят минимум 200 млн евро, включая создание стратегических запасов газа и топлива; строительство СПГ-терминала (около 30 млн евро) и инвестиции в энергосбережение.

Второй важной областью является гособорона, на которую также выделяется около 200 млн евро. Это включает как защиту населения, так и усиление военной безопасности.

Третье крупное направление (примерно 70 миллионов евро) связано с решением проблем из-за конфликта на Украине, сказала Пентус-Розиманнус. Необходимо найти дополнительные средства для финансирования нахождения украинских беженцев в стране, в частности, направить деньги в эстонскую систему образования.

Деньги пойдут эстоноязычным школам и детским садам, которые должны предоставить места беженцам. На предоставление убежища и жилья беженцам будет выделено около 50 миллионов евро из дополнительного бюджета.

В дополнительном бюджете также предусмотрены единовременные дотации, которые потребуются осенью в связи с резким цен на энергоносители и вызванной этим рекордной инфляцией.

Во-первых, будет повышен прожиточный минимум со 150 евро до 200 евро, а во-вторых, осенью пенсионерам и семьям с детьми будет выплачено единовременное пособие.

По словам министра финансов, окончательные параметры дополнительного бюджета пока еще обсуждаются участниками правящей коалиции.