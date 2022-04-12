Улан-Удэ, 12 апреля, 2022, 10:03 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Бурятии после COVID-19 выздоровел 71 пациент, ещё 171 человека дополнительно сняли с наблюдения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Таким образом, всего за время пандемии коронавирус в республике победили 131 464 человека.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 135 247, 55% из которых зарегистрированы в Улан-Удэ. За сутки выявлено 59 новых носителей.

«Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 2985 (+2) человек (в возрасте до 65 лет — 0 чел, старше 65 лет – 2 чел.)», — добавили в оперштабе.