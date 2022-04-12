Москва, 12 апреля, 2022, 10:01 — ИА Регнум. В течение последнего месяца блогеры в России потеряли почти 80% своего ежемесячного дохода. Об этом 12 апреля сообщили аналитики, мнение которых приводят «Известия».

Скриншот с Instagram-страницы Насти Ивлеевой Блогеры

Уточняется, что прежде всего это относится к блогерам, размещавшем свой контент на таких популярных платформах, как Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ), YouTube, Twitch, TikTok и др.

При этом эксперты уточнили, что на другие площадки вместе с блогерами перешла только наиболее лояльная часть их подписчиков, которая составляет не более 10% от их общего количества.

Также специалисты уточнили, что большая часть компаний в условиях санкций сокращают расходы на продвижение, что и было большей частью заработка блогеров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее финская компания Nokia, которая производит телекоммуникационное оборудование, объявила о своем уходе с российского рынка.