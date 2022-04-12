В Ульяновске почтили память узников фашистских концлагерей

Ульяновск, 12 апреля 2022, 10:01 — REGNUM В Ульяновске прошли мероприятия, посвящённые Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.
Митинг-реквием в память об узниках фашистских концлагерей состоялся в Ульяновске на площади 30-летия Победы. Официальные лица, депутаты и жители города почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику «Взрослым и детям, убитым, замученным в плену, пропавшим без вести».
Депутат подчеркнул, что нужно «сделать всё возможное», чтобы живущие в мирное время поколения «помнили о страшных испытаниях».
Депутаты парламента Ульяновска навестили в своих округах бывших узников концлагерей.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Дата установлена в память об интернациональном восстании узников Бухенвальда в 1945 году.