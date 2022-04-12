Ульяновск, , 10:01 — REGNUM В Ульяновске прошли мероприятия, посвящённые Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

В Ульяновске почтили память узников фашистских концлагерей Ugd.ru

Митинг-реквием в память об узниках фашистских концлагерей состоялся в Ульяновске на площади 30-летия Победы. Официальные лица, депутаты и жители города почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику «Взрослым и детям, убитым, замученным в плену, пропавшим без вести».

«Международный день освобождения узников нацистских концлагерей — памятная дата для всего человечества. За годы Второй мировой войны через концлагеря прошли более 20 млн человек, большая часть из них так и не дожили до освобождения. Память о тех страшных днях навсегда останется в человеческих сердцах», — отметил премьер-министр Ульяновской области Владимир Разумков.

«В этот день мы отдаём дань уважения людям, прошедшим через нечеловеческие условия фашистских лагерей смерти, и чтим память заключённых, не доживших до освобождения. Эти люди не сломались, а стали достойными гражданами нашей великой родины», — спикер гордумы Ульяновска Илья Ножечкин.

Депутат подчеркнул, что нужно «сделать всё возможное», чтобы живущие в мирное время поколения «помнили о страшных испытаниях».

Депутаты парламента Ульяновска навестили в своих округах бывших узников концлагерей.

В Ульяновске почтили память узников фашистских концлагерей Ugd.ru

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Дата установлена в память об интернациональном восстании узников Бухенвальда в 1945 году.