Санкт-Петербург, , 10:44 — REGNUM Сотрудники дорожной полиции за минувшие выходные задержали на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области более 250 нетрезвых водителей, сообщили 12 апреля в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пьяное вождение Freestockphotos.biz

Так, среди задержанных 18 водителей ранее уже привлекались к административной ответственности за пьяную езду.

«В отношении них возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость)», — уточнили в Главке МВД.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, статьей 12.8 КоАП РФ, предусмотрено наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. В случае, если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность.

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