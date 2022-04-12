Москва, , 10:00 — REGNUM В Зеленоградском административном округе Москвы откроют высокотехнологичные предприятия по производству стройматериалов. Для этого инвестор создаст индустриальный парк на участке площадью около 36 га, сообщается на портале мэра столицы.

По проекту инвестор построит производственный комплекс с административными, демонстрационными и торговыми площадями. Стоимость проекта составит 14,5 млрд рублей.

В индустриальном парке по производству высокотехнологичных стройматериалов создадут более 1,9 тыс. рабочих мест. Планируется нарастить мощность производства на 30–35% к концу 2022 года для импортозамещения в сфере строительства.

Как сообщало ИА REGNUM, строительная отрасль в Москве не испытывает проблем с поставками импортных стройматериалов.

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