Рига, 12 апреля, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Входящие в правительство Латвии договорились о появлении терминала сжиженного природного газа (СПГ) на территории страны. Об этом заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

妖精書士 Терминал СПГ

По сообщению местного портала bb. lv, министерству экономики поручено провести работу с потенциальными инвесторами, чтобы на основании проведенной оценки выбрать место и строителя терминала.

Министр экономики Янис Витенбергс сообщил на пресс-конференции правительства, что переговоры с частными инвесторами уже ведутся и если все пойдет по плану, то латвийский СПГ-терминал может начать работу в 2023—2024 годах.

Проект будет реализован на коммерческой основе, финансовое и долевое участие государства в нем будет минимально, по другому его инвесторы не рассматривают, признал министр.

Кроме того, инвесторы требуют от Латвии гарантий определенного объема закупаемого СПГ или установления порога, до которого государство поможет покрывать эксплуатационные расходы терминала.

В качестве потенциальных площадок для строительства СПГ-терминала могут быть выбраны Скулте или Рига — эти места признали наиболее подходящими также те инвесторы, которые ранее не участвовали в переговорах.

Пока терминал СПГ в Латвии будет возводиться, минэкономики продолжит переговоры с Эстонией и Финляндией, чтобы в конце 2022 года обеспечить поставку природного газа из будущего СПГ-терминала в эстонском порту Палдиски, который должен быть построен осенью.

Также будут продолжены поставки сжиженного газа из Клайпедского терминала СПГ.