Уфа, 12 апреля, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Еще одну солнечную электростанцию запустили в Башкирии. Об этом 12 апреля сообщил глава республики Радий Хабиров в своем Telegram-канале.

(сс) Andreas-Troll Солнечные батареи

Он сообщил, что в регионе продолжают развивать альтернативные источники энергии. Так, новая солнечная электростанция, которая была запущена на экологическом форуме в Уфе, работает параллельно с внешней электрической сетью на благовещенском «ПОЛИЭФе». Проектная мощность данной станции составляет 4,9 МВт, она является полностью автоматизированной.

Хабиров отметил, что новая станция обеспечит предприятие «зелёной» электроэнергией и позволит на 1,8% уменьшить выбросы парниковых газов при производстве продукции.

В текущем году руководство региона намерено ввести в эксплуатацию ещё две солнечные электростанции в Агидели и в Баймакском районе.

Хабиров подчеркнул, что по развитию данного направления Башкирия занимает пятое место в России.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии уже работают шесть солнечных электростанций в Зианчуринском, Куюргазинском, Хайбуллинском, Стерлибашевском, Бурзянском и Гафурийском районах.