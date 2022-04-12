Каспийск, Дагестан, 12 апреля, 2022, 09:58 — ИА Регнум. В Дагестане предъявлено обвинение руководителю водоканала города Каспийска. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, из-за чего отравились более ста человек. Против директора муниципального унитарного предприятия «Водоканал» возбуждено уголовное дело.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Вода

«В результате противоправных действий обвиняемого, с 19 по 29 марта 2022 года в медицинские учреждения города Каспийска обратился 101 человек, из них 69 детей, у которых выявлена инфекция, причина которой является прием питьевой воды из общего водопровода»,— говорится в сообщении Следственного комитета по региону.

В настоящее время расследование продолжается, проводятся необходимые мероприятия по сбору доказательств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, директор водоканала города Каспийска был задержан в конце марта 2022 года.

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