Берлин, 12 апреля, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Инфляция в Германии по итогам марта в годовом выражении ускорилась до 7,3% с 5,1% месяцем ранее, говорится в пресс-релизе Федерального статистического бюро ФРГ (Destatis).

Pixabay.com Инфляция

Отмечается, что данный показатель стал рекордным за всю историю наблюдений бюро.

Самый высокий уровень годовой инфляции в стране ранее наблюдался в весной 1992 года (6,2%).

В марте потребительские цены в Германии выросли на 2,5%, как и показывала предварительная оценка.