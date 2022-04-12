Тайбэй, 12 апреля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Население Тайваня проинформировали о возможных действиях на случай на случай военного конфликта с материковым Китаем. Специальную брошюру с инструктажем по вопросам гражданской обороны выпустило оборонное ведомство острова. Об этом сообщило центральное информационное агентство Тайваня.

Тайвань

В пособии на 28 страницах даны рекомендации, где искать бомбоубежища, как действовать при авианалётах, пожарах, обрушениях зданий, отсутствии электроснабжения, воды и предметов первой необходимости и в целом вести себя при чрезвычайных ситуациях.

После начала российской военной операции на Украине власти острова распорядились усилить меры по обороноспособности, пишет ТАСС. Однако глава тайваньской разведки Чэнь Миньтун считает, что материковый Китай вряд ли решится пойти на силовой захват Тайваня в ближайшие три года.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля стало известно, что Австралия планирует получить гиперзвуковое оружие в рамках альянса AUKUS. Углубление военного сотрудничества с США и Великобританией происходит на фоне возросших опасений, что Китай может пойти на «оккупацию Тайваня».

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