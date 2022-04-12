Таллин, , 09:55 — REGNUM Департамент полиции и погранохраны Эстонии провел первый рейд в Нарве (северо-восток страны) по выявлению автомашин с георгиевскими ленточками и буквами Z. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR.

Z на стекле автомобиля Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

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Полиция теперь проводит такие рейды в рамках обычного патрулирования. Было зафиксировано несколько случаев, водители убрали ленты и буквы после замечания правоохранителей.

«Мы побеседовали в Нарве с несколькими водителями, за лобовым стеклом автомобилей которых были георгиевские ленточки. Мы разъяснили экспонировавшим военную символику людям значение этого символа и попросили убрать ленточки», — сообщило Нарвское отделение полиции.

По словам руководителя Нарвского отделения полиции Индрека Пюви, в публичном пространстве нет места поддерживающей военную операцию России на Украинесимволике.

По его утверждению, такая символика может нарушить чувство безопасности людей и спровоцировать конфликты.