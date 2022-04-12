Саратов, 12 апреля, 2022, 10:24 — ИА Регнум. В Саратовской области 12 апреля пройдут мероприятия, посвященные Дню космонавтики. Глава региона Валерий Радаев поздравил жителей с праздником, пожелав землякам успехов во всех начинаниях.

Kremlin.ru В ходе посещения Парка покорителей космоса имени Юрия Гагарина

Губернатор в своем поздравлении отметил, что полет Юрия Гагарина в космос вошел в историю человечества и навсегда стал символом огромного мужества, силы духа, целеустремленности, самоотверженности. Гагарин проложил всему миру дорогу к космическим горизонтам, а прорывные научно-технические достижения страны задали новые вершины в развитии космонавтики.

«Для саратовцев Юрий Гагарин как родной человек, так много связано с ним в нашем регионе. На его примере подрастающее поколение учится быть патриотами Родины. Мы гордимся первым космонавтом, чтим его память и подвиг, прославленный на века», — подчеркнул Радаев.

Губернатор возложил цветы к монументу Юрия Гагарина в Парке покорителей космоса в Энгельсском районе, а также ознакомился с благоустройством места приземления космонавта, осмотрел новые экскурсионные электромобили, которые будут курсировать по территории парка.

Основные торжества в честь 61-й годовщины первого полета человека в космос пройдут сегодня на территории комплекса. Праздничные программы также запланированы во всех муниципальных районах области. Организаторы подготовили творческие фестивали, конкурсы и выставки, торжественные митинги и концертные программы.

ИА REGNUM напоминает, в апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу губернатора Саратовской области Валерия Радаева о передаче Парка покорителей космоса на федеральный уровень.

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