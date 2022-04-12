Новокузнецк, Кемеровская область, 12 апреля, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В Новокузнецке 13 и 14 апреля состоится плановая техническая проверка систем оповещения. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

Мэрия Кемерова Система оповещения

«В рамках данного мероприятия пройдёт кратковременный запуск (не более 7 секунд) электросирен и рупорных громкоговорителей», — уточнил Кузнецов в своём телеграм-канале.

Сирены будут запущены с 10:00 до 14:00 на территории районов: среда — Центрального, Куйбышевского, Кузнецкого и Орджоникидзевского; четверг – Заводском, Новоильинском.

Глава города попросил новокузнечан не паниковать и соблюдать спокойствие.