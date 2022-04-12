Санкт-Петербург, , 10:36 — REGNUM Несмотря на то, что разводка мостов началась в Петербурге в ночь на 10 апреля, полномасштабная навигация по рекам и каналам города запустится после 15 числа. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Речная навигация на Неве Дарья Драй © ИА REGNUM

Пока что акватория города открыта лишь для судов специального назначения, для контроля за безопасностью движения судов, которые задействованы в аварийно-спасательных, природоохранных мероприятиях и других.

Участвовать в навигации маломерные суда смогут после выхода соответствующего распоряжения на сайте комитета по транспорту. Срок запуска может быть ориентировочно с 15 по 20 апреля. Это зависит от согласования с ГУ МЧС России по Петербургу.

«Нева — настоящая труженица, за каждый навигационный сезон она пропускает через себя около трех тысяч судов. Открытия навигации с нетерпением ждут и петербуржцы, и гости города. Прогулки на речных корабликах пользуются огромной популярностью. Но открывая навигацию, мы должны быть полностью уверены, что соблюдены все необходимые условия, включая погодные», — заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Напомним, что из-за ремонта Биржевого моста в Петербурге его смогут преодолевать лишь малогабаритные суда, высота мачты которых не более шести метров.

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